Giornata fratellanza umana: card. Lojudice, “abbiamo degli ostacoli netti davanti a noi, non illudiamoci”

“La pace, la giustizia e la fratellanza sono una fatica. Abbiamo degli ostacoli netti davanti a noi, non illudiamoci”. A dirlo è Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle-Val D’elsa-Montalcino, in merito al dialogo interreligioso, durante l’incontro on line per la Giornata internazionale della fratellanza umana per la pace. “Credo – continua il cardinale – che ciascuno percepisca una fatica all’interno delle nostre comunità. Anche rispetto a quello che papa Francesco ci sta dando. Non possiamo nasconderci dietro un filo d’erba: i cattolici non sono tutti allineati. Certamente un impegno di tutti è superare gli estremi. Penso per esempio al superamento dell’antisemitismo che ancora serpeggia come moda o gioco nell’ambiente giovanile o all’accettazione dell’immigrazione musulmana con la paura che possa spazzare via la nostra identità occidentale. Ho sempre pensato che quello che conta è importante avere una propria identità con radici solide su cui fondare il vero dialogo. Ma se già le mie convinzioni sono polvere ltutto diventa più difficile perché l’altro sarà un nemico e non un essere umano che mi può arricchire. Credo che il succo di questo cammino che per la Chiesa cattolica non è nuovo sia lungo. Il documento è un punto di riferimento e dovremo continuare a insistere e a collaborare. Dobbiamo – conclude – aiutarci a leggere le stesse fatiche che l’essere umano vive su tutta la faccia della Terra”.