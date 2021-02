Diocesi: Caritas Savona-Noli, prosegue fino a tutto il mese di marzo il servizio di “Emergenza freddo” a favore di senza dimora

Proseguirà fino a tutto il mese di marzo il servizio di “Emergenza freddo”, struttura di accoglienza straordinaria per persone che non hanno una fissa dimora che dallo scorso 23 dicembre la Caritas diocesana di Savona-Noli ha attivato nei locali della Casa del Volontariato di via San Lorenzo a Savona. I locali concessi dal comune di Savona possono ospitare sino a dieci persone; il servizio prevede un orario di ingresso dalle 20 alle 22 e poi la possibilità di pernottare fino alle 8 del mattino successivo. Gli operatori e i volontari coinvolti garantiscono un servizio di accoglienza all’arrivo degli ospiti e poi un presidio notturno.