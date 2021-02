Giornata per la vita: Cesena-Sarsina, sabato 6 febbraio in cattedrale benedizione delle mamme in attesa e battesimi con il vescovo Regattieri

La diocesi di Cesena-Sarsina vivrà la 43ª Giornata nazionale per la vita con un doppio appuntamento. Sabato 6 febbraio, alle 18 nella cattedrale di Cesena, il vescovo Douglas Regattieri presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale conferirà il sacramento del Battesimo e benedirà le mamme in attesa. Alla celebrazione, fanno sapere dalla diocesi, sono particolarmente invitate le famiglie con i bambini. Il giorno successivo, domenica 7 febbraio, la Giornata per la vita sarà celebrata nelle parrocchie dell’intera diocesi.