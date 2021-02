Consultazioni Draghi: precisazione dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei

“Il presidente della Cei non ha mai espresso giudizi o preso posizione – e non intende farlo – in merito alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, in corso in questi giorni. Come peraltro ricordato nell’Introduzione al recente Consiglio episcopale permanente: ‘La Chiesa non è di questa o di quell’altra parte. Quello che ci sta a cuore è il bene di ogni persona e di ognuno insieme agli altri, quello di cui c’importa è la vita delle persone, quello che sosteniamo è il nostro Paese’. Queste giornate sono accompagnate dalla preghiera costante per il bene del Paese e perché si giunga a una soluzione che tenga conto delle tante criticità”. È quanto dichiara Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, chiarendo al Sir l’equivoco che si è creato con articoli apparsi su alcune testate che riportano parole non del cardinale Gualtiero Bassetti o di un comunicato della Cei.