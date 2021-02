Solidarietà: Cri Roma, lancia raccolta straordinaria di alimenti nei supermercati

Una raccolta straordinaria di alimenti nei supermercati di Roma e provincia. La promuove, sabato 6 febbraio, la Croce Rossa. Da mesi i volontari Cri sono impegnati nel dare sostegno a tante persone e famiglie che necessitano di un aiuto perché in difficoltà anche nel fare la spesa. “Questa giornata serve a dare la possibilità a molti cittadini di aiutare. C’è purtroppo, a causa anche della pandemia, un aumento del numero di persone che si rivolgono all’associazione per avere un sostegno con pacchi alimentari e per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di tanti”. Nei supermercati sarà possibile fare la spesa e donarla ai volontari che saranno presenti nei diversi punti vendita. “Servono soprattutto: olio, pasta, riso, farina, biscotti, passata di pomodoro, legumi, tonno, latte, caffè, tè, zucchero, fette biscottate, marmellate, sale, prodotti per l’igiene personale, pannolini per bambini e generi alimentari per l’infanzia. Insieme possiamo aiutare”.