Giornata per la vita: Ascoli, giovani e famiglie protagonisti delle celebrazioni. Messa e veglia con mons. Pompili

Alcune iniziative per sensibilizzare alla difesa della vita, soprattutto quando è in difficoltà. Le organizza anche la diocesi di Ascoli Piceno in vista di domenica 7 febbraio per la Giornata per la Vita dal titolo “Libertà e Vita”. Si inizia venerdì 5 febbraio quando alle 17, nella parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo, si svolgerà una veglia di preghiera organizzata dal Centro accoglienza vita di Ascoli Piceno (che da 42 anni opera nel servizio alla vita. La presiederà mons. Domenico Pompili, che, al termine, celebrerà la Messa per la Vita. Domenica, iniziative nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda a Monticelli, dove da oltre 30 anni si svolge la Marcia per la Vita: una manifestazione di festa e di testimonianza di amore alla vita che coinvolge bambini, giovani e famiglie. Quest’anno, per le restrizioni dovute al Covid-19, i giovani hanno pensato ad un programma alternativo che garantisca il distanziamento ma sia ugualmente di impatto: un furgone con sopra un cartellone che annuncia la Giornata per la Vita che si sposta per 10 giorni (dal 28 gennaio al 7 febbraio), ogni giorno in punto diverso del quartiere; domenica 31 gennaio, al termine della Messa, sono stati distribuiti oltre 400 palloncini con simpatici emoticon da gonfiare e appendere al proprio balcone domenica mattina. Domenica 7 febbraio il furgone partirà dalla parrocchia con una piccola delegazione e una macchina con una famiglia con bambini facendo tappa alla Casa di Cura San Giuseppe e all’ospedale. Lì verrà consegnato un messaggio scritto dai giovani e sarà fatto volare, simbolicamente, un palloncino. Al termine della Messa, alle 11, verranno proiettate le immagini delle consegne e dei balconi “addobbati” con i palloncini mentre nel piazzale parrocchiale ci si preparerà per un flashmob con 30 giovani distanziati e lancio di palloncini. Per evitare assembramenti, il flashmob verrà ripreso da un drone e proiettato in chiesa. Infine, domenica 14 febbraio, la celebrazione diocesana presieduta da mons. Pompili per la Giornata della Vita e del Malato, sempre nella parrocchia dei Ss. Simone e Giuda.