Riviste: MigrantiPress, nel numero di febbraio il linguaggio al tempo della pandemia, primo piano su Festival Migrazione e Rim Junior

Si apre con un editoriale sul linguaggio al tempo della pandemia il numero di febbraio del mensile “MigrantiPress” della Fondazione Migrantes. Il primo piano è dedicato al recente “Festival della Migrazione” sul tema del viaggio che si è svolto in modalità on line e che nei tre giorni del Festival ha avuto oltre 25mila contatti. E ancora, nel numero in distribuzione, migranti africani che si mettono in gioco, il tema dei rifugiati, un servizio sui corridoi umanitari per studenti universitari. “Vincere i pregiudizi ” è il titolo di un approfondimento sul Rim Junior della Fondazione Migrantes, nato per raccontare le migrazioni italiane ai ragazzi. Un servizio è dedicato al missionario italiano in Brasile, p. Nazareno Lanciotti, ucciso venti anni fa, punto di riferimento per tanti italiani. La sua causa di beatificazione è stata aperta nel 2008. Il mensile dedica, tra gli altri, anche un articolo alla visita del neo cardinale, Paolo Lojudice, segretario della Commissione Cei per le Migrazioni, ai circensi fermi, a causa della pandemia, a Siena.