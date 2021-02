Venezuela: vescovi, una scuola di formazione per la ricostruzione del patto educativo

Formare educatori con le competenze necessarie a contribuire alla ricostruzione del patto educativo in Venezuela: è questo lo scopo del progetto “Scuola di ambasciatori per la ricostruzione del patto educativo in Venezuela” promossa dall’episcopato venezuelano. La prima parte del percorso si è conclusa in questi giorni. Ventisette i partecipanti, tutti collegati on line. L’iniziativa, spiega una nota della Conferenza episcopale, nasce “come risposta all’invito che ci ha fatto Papa Francesco, dicendo che ‘ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo'”.