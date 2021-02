Germania: Chiesa tedesca, in streaming la “tappa intermedia” del Cammino sinodale

Una “tappa intermedia” tra le assemblee che il Covid rende impossibile: questo sarà l’appuntamento virtuale del Cammino sinodale della Chiesa cattolica tedesca, che si apre alle 16.30 di oggi e sarà trasmesso in diretta streaming fino alle 18 di domani 5 febbraio (sul canale YouTube della Conferenza episcopale tedesca e traduzione in inglese, avvisano gli organizzatori). Saranno collegati i 230 membri dell’assemblea sinodale, i consiglieri dei quattro forum sinodali nonché gli osservatori dei Paesi vicini e dei gruppi ecumenici. Dopo il momento di apertura, con una celebrazione della Parola e un rapporto della presidenza del Cammino sinodale (composta dai presidenti della Conferenza episcopale e del Comitato centrale dei laici), i lavori cominceranno con un dibattito sul tema degli abusi sessuali, che continua ad agitare la Chiesa tedesca: il caso specifico in questione è quello di Colonia con il card. Reiner Wöelki nell’occhio del ciclone, criticato per mancanza di trasparenza. I lavori assembleari procederanno nel pomeriggio di oggi in gruppi (sempre virtuali), mentre domani si entrerà nel vivo dei temi sinodali: il ruolo della donna, il potere nella Chiesa, la figura del sacerdote, la morale sessuale. Ci sarà una relazione per illustrare il lavoro fatto fin qui (e illustrato in un’ampia documentazione disponibile sul sito del Cammino sinodale https://www.synodalerweg.de/), poi in quattro gruppi si continuerà il confronto; i risultati verranno nuovamente riportati alla plenaria. Una celebrazione e le conclusioni della presidenza chiuderanno i lavori.