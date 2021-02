Giornata fratellanza umana: Lafram (Ucoii), “agli imprenditori della paura diciamo che nessuno si salva da solo”

Agli “imprenditori della paura”, ai “nemici del dialogo e della fratellanza”, ai “signori della guerra”, la Giornata internazionale della fratellanza umana, che si celebra oggi, dice che “nessuno si salva da solo. Abbiamo bisogno di essere uniti contro queste barriere”. Lo ha detto il presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram, a Radio Vaticana in un’intervista dedicata alla Giornata internazionale indetta oggi dalle Nazioni Unite, a due anni dalla firma del Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. “Gli sforzi di Papa Francesco e del grande imam di Al-Azhar, Al-Tayyib – si legge in un comunicato diffuso dall’Unione delle comunità islamiche -, nel promuovere il dialogo interreligioso e interculturale, ratificati dalla firma bilaterale del documento, sono sforzi condivisi dall’Ucoii che ha sempre promosso il dialogo interreligioso partecipando a diverse iniziative che lo sostengono”. “Il Documento – dice Lafram – è arrivato per sancire una realtà di fatto: quel dialogo interreligioso che diverse comunità musulmane e cristiane portano avanti nel mondo nonostante le difficoltà e i conflitti che colpiscono la nostra umanità”. Oggi il Documento – prosegue quindi Lafram – si rivolge “a tutte le comunità religiose e in generale a tutta l’umanità”. Tutti sono chiamati a mettere in pratica questo dialogo affinché “non rimanga solo su carta” e “non sia soltanto espressione di un’unica giornata”.