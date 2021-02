Terremoto in Croazia: partiti i lavori di messa in sicurezza della chiesa barocca di S. Marua Maddalena di Selima

Croazia, cattedrale s. Maria Maddalena

Sono iniziati in questi giorni i lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza della chiesa barocca di santa Maria Maddalena a Selima, tra le più danneggiate dal sisma del 29 dicembre scorso. In questa prima fase verranno sostenuti sorretti gli archi danneggiati, e installati ponteggi interni ed esterni per evitare crolli e l’implosione del campanile.

Contestualmente verrà portato avanti l’inventario degli elementi architettonici e decorativi di pregio dell’edificio. La chiesa risale al 1759, ha due cupole e due campanili. Particolarmente prezioso l’organo al suo interno che sarà smontato e messo in un deposito in attesa della ricollocazione.