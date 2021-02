Formazione: Università Cattolica, domani webinar Altems apre nuovi corsi in management sanitario con Regione Basilicata e Irccs Crob di Rionero

Sarà l’intervento di Luigi Rocco Leone, assessore alla Sanità della Regione Basilicata, al centro del webinar “Le competenze manageriali per il Servizio sanitario nazionale”, promosso domani dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems) e che potrà essere seguito on line dalle 9.30, collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo: https://roma.unicatt.it/.

L’incontro sarà aperto alle 9.30 da Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e direttore Altems, e da Gianfranco Damiani, associato di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo, che introdurranno l’intervento dell’assessore Leone.

Alle 10.15 la tavola rotonda “Covid e managerialità” con la partecipazione di Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata, e Alessandro Sgambato, ordinario di patologia generale all’Università Cattolica e direttore scientifico Irccs Centro di riferimento oncologico della Basilicata (Crob).

Il primo dei due corsi realizzati in collaborazione con la Regione Basilicata costituisce, spiega Cicchetti, “un percorso di accrescimento dei saperi del middle management, ovvero dei professionisti coinvolti nelle sfide operative e nel governo delle strutture complesse aziendali”. Il secondo, “rivolto alle figure apicali delle aziende sanitarie pubbliche della Regione Basilicata, ha come obiettivo il rafforzamento e l’aggiornamento dei contenuti utili ad una governance strategica e programmatoria di tali organizzazioni”.