El Salvador: vescovi in vista di elezioni parlamentari e amministrative, “il messaggio della Fratelli tutti è antidoto all’attuale clima di ostilità”

La Conferenza episcopale dell’El Salvador (Cedes) propone al Paese il messaggio dell’enciclica “Fratelli tutti” come antidoto al crescente clima di ostilità che caratterizza l’attuale situazione politica, a poco più di due settimane dalle elezioni legislative e amministrative. Nel lungo messaggio, firmato da tutti i vescovi salvadoregni, a partire dal presidente della Cedes, mons. José Luis Escobar Alas, arcivescovo di San Salvador, si ricorda che per trovare sbocchi positivi all’attuale crisi “dobbiamo guardare con sincerità al passato, segnato da povertà, emarginazione, ingiustizia e mancanza di rispetto per i diritti umani” e soprattutto “da diverse forme di violenza che hanno lacerato il tessuto sociale, fino ad arrivare alla follia di una guerra fratricida”.

Inoltre, l’attuale crisi è “aggravata dalla pandemia e dal clima ostile”, tanto che “abbiamo perso la nostra identità e ci siamo lasciati contaminare da anti-valori che stanno distruggendo il meglio di noi stessi come persone e come comunità nazionale”, oltre a costringere molti concittadini a emigrare in cerca di migliori opportunità. Un clima immediatamente percepibile, “quando leggiamo il giornale, accendiamo la radio, quando ci sediamo davanti alla televisione o quando guardiamo i social. Ed è quello che ci trasmettono alcuni dei nostri leader politici”.

I vescovi salvadoregni invitano i cittadini a partecipare in modo “cosciente, libero e responsabile” alle imminenti elezioni, ma ricordano che “tutti siamo fratelli”. E per questo intendono presentare formalmente al Paese l’ultima enciclica del Papa, unitamente al Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2021. “Siamo convinti che il contenuto di entrambi i documenti sia provvidenziale per illuminare la nostra complessa realtà. Spetterà a ciascuno applicarlo alla realtà personale e sociale in cui viviamo. Ci manteniamo al livello dei principi e dei valori che scaturiscono dalla nostra fede in Gesù Cristo e dalla Dottrina sociale della Chiesa”.