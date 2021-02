Diocesi: Terni, lutto per la morte del diacono permanente Bruno Andreoli

L’11 febbraio, dopo un lungo ricovero in terapia intensiva a causa del Covid, è tornato alla casa del Padre Bruno Andreoli, 83 anni, diacono permanente della diocesi, ordinato il 6 giugno 1983 dal vescovo Santo Bartolomeo Quadri. Lo riferisce la diocesi umbra in una nota. Andreoli è stato uno dei primi diaconi permanenti presenti nella diocesi. E’ stato anche direttore della Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia all’inizio del 2000, avviando numerosi progetti in ambito caritativo parrocchiale, nel mondo del carcere e dell’accoglienza dei senza fissa dimora. Il funerale sarà celebrato domani sabato 13 febbraio alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria del Rivo (Borgo Rivo) di Terni.