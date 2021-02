Giornata del malato: Policlinico Gemelli, oggi la seconda parte della mostra fotografica dedicata a san Giovanni Paolo II

Una luce nel buio: è questo il filo conduttore della mostra fotografica “Il Vangelo della sofferenza” che nella Giornata mondiale del malato, oggi, giovedì 11 febbraio, verrà inaugurata al Policlinico Gemelli di Roma, anche nella seconda sezione. Questa seconda parte della mostra è dedicata al “magistero della sofferenza” del Papa Santo attraverso le vicende della sua storia personale e le principali tappe del ‘900 europeo.

Attraverso le foto, concesse per l’occasione dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e i testi più significativi del magistero papale, i nuovi pannelli – che seguono quelli inaugurati lo scorso 22 ottobre dedicati in particolare ai ricoveri e alle visite di Papa Wojtyla al Policlinico Gemelli – diventano un itinerario storico e spirituale che accompagna il visitatore nei luoghi e nelle parole fondamentali della biografia di Wojtyla. “San Giovanni Paolo II ha vissuto una singolare e straordinaria esperienza di malattia e sofferenza ben rappresentata nella prima mostra che documenta le parole e i fatti legati ai molteplici ricoveri presso il Policlinico Gemelli – afferma mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica -. Questo Magistero, così ricco e profondo, non si esaurisce solo nei momenti di malattia”.

Alle 12, nel rispetto delle misure anti-Covid, mons. Claudio Giuliodori, presiederà la celebrazione eucaristica, nella cappella del secondo piano del Policlinico dedicata a San Giovanni Paolo II.

Alle 13, nella hall dell’ospedale, sarà inaugurata la seconda parte della mostra.