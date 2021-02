San Valentino: Wcc, campagna social per prevenire la “pandemia ombra” degli abusi domestici e la violenza sulle donne

Per San Valentino, il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) lancia una campagna per la lotta contro la violenza sulle donne e chiede, nel giorno in cui il mondo celebra l’amore, di inondare i social di immagini e messaggi di prevenire ogni forma di abuso e potere. E così, tra cuori rossi, fiori e immagini romantiche, spiccano quest’anno anche slogan come: “Celebrate love, prevent abuse”. “Love is kind”. “Each day, affirm respect, devotion and love”. “Questi messaggi – spiega il Wcc in una nota diffusa oggi – invitano alla riflessione durante un anno in cui una ‘pandemia ombra’ di abusi domestici e violenza è cresciuta in modo allarmante in concomitanza con i blocchi relativi al Covid-19”. Da alcuni anni, il Wcc ha lanciato la campagna giovedì in nero, invitando con l’hashtag #ThursdaysinBlack, a vestire qualcosa di nero il giovedì, condividere le foto su Twitter, Facebook e Instagram, per dichiarare di far parte del movimento globale che resiste agli atteggiamenti e alle pratiche che consentono stupri e violenze. “Spesso il nero è stato utilizzato con connotazioni razziali negative. In questa campagna il nero è usato come colore di resistenza e resilienza”. Larissa Aguiar Garcia, della Igreja Medista do Brasil, ambasciatrice del giovedì in nero nella sua comunità e in tutto il mondo invita a parlare contro la violenza di genere e ad essere consapevole delle sue cause profonde. “Per secoli – dice – abbiamo romanticizzato sulle difficoltà che ci sono in una relazione, dando forse per scontato che bisogna sopportare anche la violenza per salvarla. Ma l’amore è gentile e rispettoso! L’augurio allora è che questo giorno di San Valentino, tu possa cercare l’amore che guarisce e che è sincero”. Le immagini da condividere sui sociali, possono essere scaricate da questa pagina del Wcc.