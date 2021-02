Giornata del malato: Lecce, nel pomeriggio a Santa Rosa la messa presieduta da mons. Seccia con malati ed anziani

Anche l’arcidiocesi di Lecce celebra oggi, 11 febbraio, la Giornata mondiale del malato. Lo farà con la messa che l’arcivescovo Michele Seccia presiederà alle 16.30 alla presenza di ammalati e anziani della comunità di Santa Rosa. In occasione di questa particolare Giornata, il parroco don Damiano Madaro ha organizzato un servizio di accoglienza che, a chiamata, offrirà il proprio servizio per accompagnare alla celebrazione religiosa gli ammalati, i portatori di handicap e le persone più anziane, che spesso sono costrette a non poter vivere pienamente la comunità.