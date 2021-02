La Civiltà Cattolica: domani l’edizione russa online a 5 anni dall’incontro tra Papa Francesco e Kirill. Oggi pomeriggio un webinar

Domani, a cinque anni esatti dall’incontro avvenuto a L’Avana tra Papa Francesco e il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia, verrà inaugurata l’edizione russa online de La Civiltà Cattolica, promossa dall’Istituto San Tommaso di Mosca. Il lancio del nuovo sito (www.laciviltacattolica.ru) sarà introdotto da un webinar, in programma oggi alle ore 15.30 (ore 17.30 a Mosca) sul profilo Facebook del direttore dell’Istituto San Tommaso, p. Stephan Lipke (https://www.facebook.com/stephan.lipkesj.1).

L’incontro prevede gli interventi dell’arcivescovo di Mosca Paolo Pezzi e del nunzio apostolico nella Federazione russa, mons. Giovanni D’Aniello. Seguirà una relazione dello ieromonaco ortodosso Giovanni Guaita, sul tema “L’incontro all’Avana e le sue prospettive”. Concluderà l’evento il direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro.

“La scelta dell’anniversario dell’incontro tra Papa Francesco e il patriarca Kirill vuole sottolineare l’importanza di quell’episodio all’interno di un processo che resta in divenire, frutto di una lunga, paziente e delicata tessitura diplomatica, religiosa e politica. Ma soprattutto rappresenta un segno di speranza per gli uomini e le donne di buona volontà”, si legge in una nota. “Oggi i cristiani ­– ha scritto Spadaro nell’editoriale inaugurale dell’edizione russa – sono chiamati a incontrarsi e a superare qualunque ostacolo pur di tendersi la mano. Ciò che ha spinto Francesco e Kirill a incontrarsi sono state le sfide del mondo, le frontiere reali, i drammi del nostro tempo. I cavilli della tattica politica e delle opportunità non possono trattenere i leader cristiani da una stretta di mani”.

L’edizione russa de La Civiltà Cattolica va ad aggiungersi a quelle in francese, inglese, coreano, cinese e giapponese.