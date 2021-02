Giornata del malato: Andria, stasera il vescovo presiede la messa nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria

Stasera, alle ore 18,30, nella chiesa parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, ad Andria, il vescovo, mons. Luigi Mansi, presiede la messa per la XXIX Giornata mondiale del malato. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teledehon, canale 28.

La celebrazione della XXIX Giornata mondiale del malato, si legge in una nota della diocesi che riprende le parole del Papa nel messaggio per la Giornata odierna, “è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus”.