Diocesi: Prato, il vescovo Nerbini incontra laici e coristi in diretta tv e in streaming

Convocazione televisiva e in streaming per i laici impegnati in parrocchia. Ma anche per i direttori, i cantori e i musicisti dei cori che animano le liturgie nelle comunità della diocesi di Prato. Doppio appuntamento su Tv Prato – sul canale 74, sul sito web e sulla pagina Facebook della televisione – con il vescovo Giovanni Nerbini, che incontrerà queste due realtà delle parrocchie: i consigli pastorali e i cori. Non potendo tenere due incontri a carattere diocesano in presenza, per via delle norme anticontagio, mons. Nerbini ha voluto creare questa occasione di confronto e dialogo utilizzando il mezzo televisivo e la rete. Grazie al supporto dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, sono state organizzate due serate dove sarà possibile intervenire da casa e nelle quali è prevista anche una parte in presenza con un rappresentante per parrocchia.

Venerdì 12 febbraio, alle 20.45, è in programma l’incontro con i consigli pastorali. Si tiene in cattedrale ed è aperto alla partecipazione di un laico proveniente da ciascuna parrocchia della diocesi. “Il motivo di questa convocazione – spiega il vescovo – è quello di evitare il rischio di rimanere inattivi troppo a lungo, al di là delle necessità imposte dalla pandemia”. Nerbini intende così riprendere il discorso iniziato a settembre al convegno pastorale diocesano, nel quale sono state indicate tre urgenze: ripartire dalla Parola di Dio, prevedere cammini formativi per i laici, conversione pastorale per le parrocchie. Queste tematiche saranno al centro del confronto che andrà in onda su Tv Prato. Si prevedono collegamenti esterni con un consiglio pastorale e l’intervento di don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana. Mercoledì 24 febbraio, alle 20.45, l’incontro con i cori parrocchiali. Anche questo si tiene in cattedrale e vede la presenza di un corista per parrocchia. Questa serata è pensata per un coordinamento diocesano sull’animazione della liturgia durante le celebrazioni in parrocchia. Sarà l’occasione per suggerimenti e indicazioni. Non mancheranno interventi e collegamenti in diretta con ospiti ed esperti. Si può comunicare in diretta attraverso Whatsapp o sms oppure scrivendo un commento al post della diretta streaming in onda sulle pagine Facebook di Tv Prato e della diocesi di Prato.