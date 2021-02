Giornata del malato: mons. Muser (Bolzano) in visita all’ospedale di Bressanone, “ogni vita merita tutela, aiuto e partecipazione”

“Il virus ha mostrato inesorabilmente cosa succede quando nella malattia e nel dolore perdiamo la rete della vicinanza umana e proprio l’esperienza del Covid ci dice che abbiamo bisogno di persone che non temono il contatto con il prossimo, che posano le loro mani sui malati e sui sofferenti, sugli anziani e sui morenti, che trasmettono loro vicinanza umana”. Lo ha affermato il vescovo di Bolzano, mons. Ivo Muser, che questa mattina è stato in visita all’ospedale di Bressanone dove, nella cappella, ha presieduto la liturgia della Parola. Riprendendo l’invito di Papa Francesco per la Giornata 2021, il vescovo ha ricordato che l’umanità della società si misura da quanto sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti: “Bisogna ascoltare, stabilire una relazione personale, sentire empatia, mettersi al servizio della persona”. Da qui l’importanza del patto tra i pazienti e chi li cura, “per porre al centro la dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e avere un buon rapporto con i familiari dei pazienti”. “La pandemia – ha evidenziato mons. Muser – ci ha resi consapevoli della nostra vulnerabilità e fragilità e ha messo in discussione molte certezze sulle quali abbiamo costruito la nostra vita quotidiana, i nostri progetti”.





Il vescovo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento “a tutti coloro che a vario titolo in questi difficili mesi si sono messi al servizio della vita e della comunità negli ospedali, nelle case di cura, nelle residenze per anziani e hanno fatto grandi cose. Grazie a chi sta vicino sul piano umano, sanitario e spirituale alle persone malate e bisognose di cura”. Al termine della celebrazione mons. Muser ha pranzato con il personale nella mensa ospedaliera ed è poi entrato nei due reparti Covid dove ha fatto visita ai pazienti. A seguire è stato anche nel reparto di Terapia intensiva e in quello di Riabilitazione.