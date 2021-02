Giornata del malato: Gela, parte l’iniziativa “Un tampone per tutti”

Parte oggi, giovedì 11 febbraio, nei locali della chiesa di Sant’Agostino di Gela, nella diocesi di Piazza Armerina, l’iniziativa “Un tampone per tutti” , in occasione della XXIX Giornata mondiale del malato, organizzata dall’ambulatorio medico diocesano “Franco Bennici”, che propone tamponi antigenici rapidi per i poveri della città, utili per rilevare la presenza del Covid-19 e incentivare, così, la cultura della prevenzione contrastando la diffusione del contagio. Le prenotazioni sono state raccolte dal centro d’ascolto della Piccola Casa della Misericordia.