Colletta alimentare: raccolte in Italia 7mila tonnellate di cibo, equivalenti a 14 milioni di pasti. In Veneto raccolte 560 tonnellate equivalenti a 1 milione 120mila pasti

La Colletta alimentare, al suo 25° anno, è tornata in presenza: 140mila volontari, nel rispetto delle norme, davanti a quasi 11mila supermercati. “Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all’insicurezza economica”, afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare onlus. La giornata, aggiunge, dimostra che questo gesti “educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale”.

Quest’anno in Italia si sono raccolte circa 7mila tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di persone.

In Veneto sono state raccolte 560 tonnellate di prodotti, l’equivalente di 1.120mila pasti che saranno donati a 445 strutture di carità che assistono oltre 84.700 persone in difficoltà. “L’esperienza dell’incontro, collaborazione e condivisione vissuta da migliaia di veneti è stata ancora una volta entusiasmante. Vogliamo ringraziare i volontari e i donatori che con il sorriso hanno offerto tempo, fatica e una parte della loro spesa rinvigorendo la gioiosa macchina della carità”, dice Adele Biondani, responsabile del Banco Alimentare del Veneto.

La colletta prosegue online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it, fino al 5 dicembre su Esselunga.it e su Easycoop.com.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta alimentare continua anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.