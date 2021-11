Tutela minori: Noto, Meter e diocesi un seminario formativo per saper prevenire e affrontare il fenomeno

Lavorare insieme per la tutela dei minori contro ogni forma di abuso, anche online. Da qui nasce il seminario formativo gratuito “Azione educativa a tutela dei minori” promosso in presenza l’11 e il 18 dicembre prossimi dall’associazione Meter in collaborazione con l’Ufficio fragilità della diocesi di Noto, presso il Polo formativo ed educativo Meter, via Maucini 13 a Pachino (Sr).

Il seminario, spiega un comunicato, “si inserisce nell’azione educativa, formativa e preventiva per comprendere, con competenza, professionalità e umanità, come affrontare il grave fenomeno degli abusi sui minori. È un percorso propedeutico sulle delicate tematiche dell’abuso alla luce delle ultime ricerche scientifiche che si propone di fornire ai partecipanti nozioni e modelli d’intervento sul fenomeno degli abusi sull’infanzia. Ha carattere interdisciplinare e integrato con nozioni generali relative all’ambito giudiziario, sociale, psicologico, informatico e pastorale al fine di ostruire insieme gli strumenti per migliorare la capacità di prevenire e arginare il fenomeno attraverso la conoscenza e un’azione educativa a tutela dei minori”.

I relatori sono dell’équipe Meter e dell’Ufficio diocesano: don Fortunato Di Noto; gli avvocati Maria Suma e Carlo Di Noto; la dottoressa Arianna Consiglio. Il seminario – a numero chiuso – ha una durata complessiva di 8 ore. Le iscrizioni si chiuderanno oggi, 30 novembre. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, materiale informativo e dispense.