Serbia: mons. Gallagher intervistato da Ika. “Forse una visita del Papa in un prossimo futuro e anche il patriarca potrebbe venire a Roma”

“Credo che in un prossimo futuro si possa sperare in un eventuale visita del Papa in Serbia, e un giorno anche il patriarca serbo potrebbe venire a Roma”: lo ha affermato mons. Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati in un’intervista esclusiva pubblicata oggi dall’agenzia di informazione cattolica croata “Ika”. Mons. Gallagher chiarisce nell’articolo che “riguardo un eventuale invito al Papa, sia da parte della Chiesa locale, che da parte delle autorità, il Papa è sempre aperto per accettare tali inviti, però lui vuole che una sua visita porti buoni frutti sia per la Chiesa che per tutta la Serbia”. E aggiunge che “ci vuole un po’ di pazienza, lavorarci sopra, coltivare questa idea”. Mons. Gallagher ha visitato la Serbia la settimana scorsa e ha incontrato le autorità statali, il patriarca Porfirije e i vescovi cattolici. Riguardo la Chiesa cattolica in Serbia invece, il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati l’ha definita di “dimensioni modeste, ma molto viva”. “Anche se qui – afferma – i mezzi di cui dispongono i vescovi sono limitati, c’è una cura e preoccupazione che l’apostolato non si limiti solo al lavoro per il gregge ma anche per l’evangelizzazione”.