Terremoto Centro Italia: Amatrice, Legnini (Commissario), “a condizione di una vera ripartenza è la legalità”

“Lo Stato sta investendo nel territorio, questa è la risposta concreta che le istituzioni stanno dando ad Amatrice e alle città del cratere. Ora non possiamo sbagliare, i cittadini hanno il diritto di vedere ricostruita la loro identità, ma la condizione di una vera ripartenza è la legalità”. È il messaggio lanciato dal Commissario Straordinario del governo per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, durante la presentazione del libro “Memoria e rinascita”, svoltasi questa mattina presso l’Auditorium della Laga, ad Amatrice, nel quadro del progetto “Donate for a Smile”. Erano presenti i presidenti dei tribunali di Napoli, Perugia, Rieti e il procuratore capo della Procura di Rieti. Con loro anche Wanda D’Ercole, Direttrice Generale della Regione Lazio, l’autrice del libro Caterina Viola (ed. Nep) e collegato dall’Australia, Fabrizio Roberti, artefice del progetto Donate for a Smile. Nel suo saluto il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, ha affermato che “solidarietà, speranza e legalità sono le tre facce della ricostruzione”.