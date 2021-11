Austria: Vienna, vaccinazioni tutti i giorni nella cattedrale di Santo Stefano

A causa dell’enorme richiesta, la campagna vaccinale in corso nel punto vaccinazioni della cappella Santa Barbara della cattedrale di Santo Stefano a Vienna, precedentemente offerta dal giovedì alla domenica (dalle 10 alle 20) sarà estesa a tutti i giorni feriali dal 6 dicembre, come ha annunciato la responsabile delle operazioni dei Malteser, Gabrielle Scarimbolo. Al momento, la coda di persone nei giorni di vaccinazione si estende molto davanti al portale d’ingresso della chiesa cattedrale, con tempi di attesa fino a quattro ore nelle ore di punta, come ha rilevato in questi giorni l’agenzia di stampa cattolica Kathpress. Nonostante il blocco in atto in Austria, la domanda per le vaccinazioni contro il Covid-19 somministrate nello StephansDom è più alta che mai, ha riferito il servizio sanitario dell’Ordine di Malta e dell’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni, che hanno commissionato la campagna. Da agosto nella Cappella Barbara sono stati somministrate esattamente 17.817 dosi di vaccino, di cui 10.123 dall’inizio di novembre e 2.872 solo lo scorso fine settimana. L’attività non interferisce con il programma della cattedrale: le sei messe feriali e nove festive che vengono celebrate, con i canti e le preghiere, aiutano e contribuiscono alla buona riuscita del servizio vaccinale. “Il servizio non è solo dedicato alla lotta alla pandemia, ma sta anche avendo un impatto positivo sui cuori”, ha affermato Scarimbolo. Recentemente anche il parroco della cattedrale, mons. Toni Faber, ha ricevuto il suo “terzo vaccino” nella sua chiesa.

La vaccinazione contro il Covid-19 è in corso anche in altre chiese in tutta l’Austria: ad esempio, nell’abbazia di Göttweig, con il titolo “Terza vaccinazione nella prima domenica di Avvento”. Le vaccinazioni si svolgeranno nel refettorio del monastero domenica 5 dicembre, dalle 11 alle 14, e lunedì 6 dicembre, dalle 16 alle 19.