Università: nel pomeriggio presentazione della Dichiarazione delle Cattedre Unesco italiane per la sostenibilità

Nel pomeriggio di oggi, 30 novembre, nella sala Aldo Moro del ministero dell’Istruzione, verrà presentata la Dichiarazione delle Cattedre Unesco italiane per la sostenibilità, alla presenza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, del presidente della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, Franco Bernabè, e della vicedirettrice generale per l’Educazione Unesco, Stefania Giannini. L’iniziativa è organizzata dalle Cattedre Unesco italiane con il supporto della Commissione nazionale italiana per l’Unesco.

La Dichiarazione per la sostenibilità e la transizione socio-ecologica, viene spiegato in una nota, è il risultato di un percorso iniziato nell’autunno 2020 con il progetto “Dialoghi delle Cattedre Unesco: un laboratorio di idee per il mondo che verrà”. Le Cattedre, sviluppando un intenso dialogo scientifico sugli obiettivi dell’Agenda 2030, stanno operando come soggetto collettivo impegnato a divenire una “comunità di saperi”.

La Dichiarazione rappresenta l’impegno delle Cattedre nello sviluppo dell’Educazione e della Conoscenza in relazione alla sfida ambientale globale, proponendo un contributo di idee alle politiche nazionali, internazionali e dell’Unesco. Sarà questa l’occasione in cui la Dichiarazione verrà sottoscritta dai due ministri e dal presidente della Commissione nazionale italiana per l’Unesco. A conclusione le Cattedre consegneranno formalmente la Dichiarazione all’Unesco. La Dichiarazione verrà presentata dalle Cattedre italiane anche all’Expo di Dubai.

L’evento sarà fruibile in diretta streaming (dalle 15.30 alle 17) sul canale YouTube del ministero dell’Istruzione.