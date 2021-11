Economia: Istat, nel terzo trimestre 2021 l’indice del fatturato dei servizi cresce del 3,7% rispetto al precedente. +10,8% su base annua

Nel terzo trimestre 2021 l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 3,7% rispetto al trimestre precedente; l’indice generale grezzo registra un aumento, in termini tendenziali, del 10,8%. È quanto comunica oggi l’Istat diffondendo i dati relativi al “Fatturato dei servizi” per il terzo trimestre 2021.

“Nel terzo trimestre di quest’anno – spiega l’Istat – prosegue la crescita congiunturale dell’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi, che registra il terzo incremento consecutivo”.

Stando ai dati diffusi, nel terzo trimestre 2021 si evidenzia un forte incremento congiunturale per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+71,2%). Incrementi si registrano anche per il Trasporto e magazzinaggio (+6,4%), per le Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (+4,2%), per i Servizi di informazione e comunicazione (+0,8%) e per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,7%). Si registra una lieve diminuzione solo per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,4%).

L’indice del fatturato dei servizi nel terzo trimestre 2021 registra variazioni tendenziali positive in tutti i settori. Forti aumenti contraddistinguono le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, che registrano una crescita del 26,7%, il Trasporto e magazzinaggio (+21,5%) e le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+15,1%). Più contenuta risulta la crescita per il Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+8,3%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (+4,6%) e i Servizi di informazione e comunicazione (+2,7%).