Avvento: mons. Corazza (Forlì-Bertinoro), “siamo in attesa di una nuova luce”

“La coincidenza dell’Avvento e della preparazione ai cammini sinodali, quest’anno, è una unione del tutto speciale. Due avvenimenti che si rinforzano a vicenda”. Lo scrive mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, nell’editoriale pubblicato sul nuovo numero del settimanale diocesano “Il Momento”.

“Se c’è un atteggiamento che si sposa con la speranza è l’attesa. Chi spera, attende!”, osserva mons. Corazza. “Il Papa, con il Sinodo universale, rompe la cappa di nebbia che avvolge e pervade tanti di noi, nella Chiesa e nel mondo. Un grigiore che si chiama rassegnazione, scoramento, incapacità di alzare lo sguardo e di guardare avanti con fiducia”, prosegue il vescovo, sottolineando che “iniziando il cammino sinodale, la Chiesa italiana manifesta il coraggio di chi non si arrende di fronte ai timori e alle tristezze che ci riserva la vita, ma si rialza e si mette in cammino”. “L’Avvento – continua mons. Corazza – non ci serve per prepararci al Natale, che è un modello per capire lo stile di Dio, quando ritornerà”. “L’Avvento – evidenzia – è il tempo nel quale il cristiano alza lo sguardo verso la meta, per sperare nel ritorno definitivo del suo Signore, per ritrovare nuovo slancio nel cammino della vita”. Il vescovo afferma poi che “la Chiesa di Francesco non guarda al passato con nostalgia, ma guarda alla incarnazione di Gesù per avere conferma dello stile di Dio nel venire ancora in mezzo agli uomini”. “La tradizione – ammonisce – non è il museo delle cose antiche, ma è salvaguardia delle cose future”. “Siamo in attesa di una nuova luce. Aprendo il Vangelo, ci metteremo in ascolto del Signore che parla alla sua Chiesa”, aggiunge mons. Corazza, secondo cui “occorre conoscere l’oggi, il Vangelo, e manifestare la volontà concreta di seguirlo”. “Ci ritroveremo nei gruppi del Vangelo, anticipo dei gruppi sinodali che terremo nei primi mesi del prossimo anno. E siamo in attesa di conoscere cosa il Signore vuole dirci”, conclude.