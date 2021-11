Fondazioni di origine bancaria: dal 1991 messi a disposizione 26 miliardi di euro a fondo perduto per attivare circa 20mila iniziative l’anno

Nate tra il 1991 e il 1992, oggi le Fondazioni di origine bancaria sono 86, differenti per dimensione patrimoniale e operatività territoriale. Sono presenti in tutta la Penisola, prevalentemente al Nord e al Centro del Paese. Dalla loro nascita, le risorse a fondo perduto messe a disposizione dalle 86 Fondazioni ammontano a 26 miliardi di euro. Ogni anno, queste risorse hanno favorito l’attivazione di circa 20mila iniziative, con un’erogazione media per singolo progetto che ammonta a circa 50mila euro. Sono alcuni dei dati forniti oggi dall’Acri in occasione dell’apertura dell’anno di festeggiamenti del trentennale delle Fondazioni di origine bancaria. L’evento “30 come noi. Generazioni in dialogo” ha dato modo di raccontare i valori, la visione e il contributo di innovazione che le Fondazioni hanno dato al Paese in questi trent’anni. Guidati dalla giornalista Marianna Aprile, sono intervenuti Giuseppe Guzzetti, già presidente di Acri, Elena Cattaneo, senatrice a vita e scienziata, Gherardo Colombo, presidente onorario di Resq, Francesco Profumo, presidente di Acri, e 4 giovani “compagni di strada”, che stanno realizzando alcuni progetti con le Fondazioni: Giuseppe Politanò, Centro Polifunzionale Puglisi – Fondazione Con il Sud; Cristina Malegori, Progetto Violin – Ager, Agroalimentare e Ricerca; Enrico Casale, Associazione Gli Scarti – Per Aspera ad Astra; Diana Giudici, Progetto VenTo – Politecnico di Milano.

Tra i beneficiari delle risorse mobilitate si stima che alle organizzazioni del Terzo settore, in forma diretta o tramite Enti locali, vada circa il 70%. Con 1.000 occupati nella struttura operativa (57% donne, 71% laureati), le Fondazioni detengono un patrimonio che ammonta complessivamente a circa 40 miliardi di euro. In occasione del trentennale, Acri e le Fondazioni associate hanno dato vita al progetto “30 Come Noi”: una web-serie composta da interviste a ragazzi e ragazze trentenni, protagonisti dei progetti promossi o sostenuti dalle Fondazioni.