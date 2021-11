Arte: Vicenza, nasce il cartone animato del Museo diocesano “Il pappagallo Antonello: di cornice in cornice”

Nasce il cartone animato del Museo diocesano di Vicenza. “Il pappagallo Antonello: di cornice in cornice” è il titolo del cartoon ideato e curato dal Museo diocesano per avvicinare i più piccoli all’arte e al suo significato spirituale La prima puntata è in uscita domani mercoledì 1° dicembre sul canale YouTube della diocesi di Vicenza.

Si tratta di una serie di brevi video dedicati ai bambini della scuola dell’infanzia dove le opere d’arte del Museo diocesano di Vicenza vengono presentate attraverso il simpatico racconto degli animali che le popolano: dal pappagallo Antonello, vero cantastorie del Museo, ai coniglietti Zampa e Orecchia fino al leone Nerone. Quattro sono gli episodi previsti per questa prima serie: “Annunciazione” e “Natività” (in uscita a dicembre prima di Natale), “Resurrezione” e “Cammino di Emmaus” (in uscita ad aprile 2022 in concomitanza con le festività pasquali). La proposta di questa serie di cartoni animati vede già il coinvolgimento attivo di molti insegnanti e bambini grazie alla collaborazione della Federazione italiana scuole materne di Vicenza.

Il cartoon “Il pappagallo Antonello: di cornice in cornice” è a cura del Museo diocesano di Vicenza (direttore: mons. Francesco Gasparini, servizi educativi: Manuela Mantiero), testo e voce di Stefania Carlesso, grafica di Alberto Barcellan. Il burattino del pappagallo Antonello è stato realizzato da Franco Mastrovita.