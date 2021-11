Diocesi: Alessandria, al via i “Martedì di Avvento” su “Il futuro tra utopia e catastrofe”

Sarà “Il futuro tra utopia e catastrofe” il tema che farà da filo conduttore ai “Martedì d’Avvento” organizzati come di consueto dalla diocesi di Alessandria, in collaborazione con il Centro di cultura dell’Università Cattolica e del Gruppo Meic di Alessandria.

Gli incontri, che si terranno presso l’auditorium San Baudolino, si svolgeranno tutti in presenza con inizio alle 21.

Ad aprire il ciclo sarà, stasera, Pierluigi Viale, ordinario di Malattie infettive nell’Università di Bologna e direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola-Malpighi, che parlerà de “La pandemia di oggi e i rischi di domani: dialogo con un esperto”. Martedì prossimo, 7 dicembre, interverrà Stefano Zamagni, docente di Economia politica nell’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, con una riflessione su “Uomo e pianeta: quella di Papa Francesco è un’utopia?”. L’ultimo incontro, il 14 dicembre, vedrà la presenza di Morena Baldacci, teologa e docente di Liturgia alla Facoltà teologica di Torino, che approfondirà il tema “Sinodo, camminare insieme verso il futuro: per quali strade?”.

Tutti gli incontri saranno conclusi dall’intervento del vescovo di Alessandria, mons. Giudo Gallese.