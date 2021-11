Tv2000: dal 1° al 3 dicembre una programmazione speciale dedicata alle persone con disabilità

Tv2000, dal 1 al 3 dicembre, dedica una programmazione speciale alla Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Servizi e interviste anche nelle cinque edizioni del Tg2000.

Si inizia il 1 dicembre con il programma “Siamo noi” alle 15.15. Approfondimento sui progetti di vita per creare società inclusive. Un nuovo approccio con cui si guarda alla disabilità e che incrocia i bisogni dei disabili e il tema del “Dopo di noi”. Ospiti della trasmissione, condotta da Gabriella Facondo, Roberto Franchini, docente di pedagogia Università Cattolica, e Angela Gattulli, presidente associazione Fede e Luce onlus. Oltre al dibattito anche l’esperienza inclusiva della Casa della Gioia di Bologna e un servizio sui progetti di integrazione abitativa e lavorativa realizzati dalla Fondazione Divergo di Lecce. Giovedì 2 dicembre dalle 7.30 a “Di buon mattino” ospite don Luigi D’Errico parroco della chiesa dei Santi Martiri dell’Uganda nel quartiere Ardeatino a Roma, dove da tempo è stata avviata un’esperienza di catechesi per e con le persone disabili. Durante la puntata anche la storia di don Matteo Buggea, parroco non vedente del Sacro Cuore a Pachino (Siracusa).

Il possibile superamento delle disabilità raccontato attraverso lo sport è il tema della puntata de “L’Ora solare” in onda venerdì 3 dicembre alle 12.20. Ospite di Paola Saluzzi il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, che ripercorre il suo percorso di sportivo e la fortunata avventura dei campioni italiani ai recenti Giochi paralimpici di Tokyo. Alle 19.30 “In Cammino” affronta il tema del cammino della Chiesa italiana con le persone disabili e il confronto con la sfida del Sinodo. Enrico Selleri ne parla con don Carmine Arice, membro del Gruppo nazionale persone disabili dell’Ufficio nazionale catechistico della Cei, e con suor Veronica Donatello, responsabile Servizio nazionale della pastorale per le persone disabili della Cei, in collegamento dal Mitreo di Corviale a Roma, dove si tiene la serata di incontri e riflessioni promossa dall’Ufficio Cei per celebrare la Giornata internazionale. La programmazione del 3 dicembre è accompagnata anche dalla “Lis”, la lingua dei segni italiana.