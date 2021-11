Rifugiati: Intersos e Unhcr, si chiude la quarta edizione di PartecipAzione, programma innovativo per l’integrazione

Intersos e Unhcr Italia chiuderanno la quarta edizione del programma “PartecipAzione – azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati” con un evento che si terrà il 3 e il 4 dicembre a Roma, presso il Mattatoio di Testaccio. Durante l’evento verranno discusse alcune fra le tematiche più attuali in ambito di integrazione dei rifugiati, attraverso un confronto sul ruolo che le persone rifugiate e le loro associazioni hanno nella nostra società. Dibattiti, workshop e iniziative culturali accompagneranno i partecipanti attraverso i risultati del programma, i progetti realizzati, le associazioni e le persone rifugiate protagoniste di PartecipAzione. Il 3 dicembre è prevista una tavola rotonda a cui parteciperanno: Fabrizio Barca, coordinatore Forum Disuguaglianze e diversità; Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud; Giovanna Castagna, responsabile programmi Open Society Initiative for Europe; Ana de Vega, responsabile Protezione senior Unhcr; Mara Di Lullo, prefetto Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno; Yagoub Kibeida, direttore associazione Mosaico. Alla due giorni parteciperanno anche Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino, Kostas Moschochoritis, direttore generale di Intersos, e Cesare Fermi, responsabile dell’Unità migrazione di Intersos. “Il programma PartecipAzione è un esempio innovativo e creativo di coinvolgimento delle comunità di rifugiati, che dimostra come chi fugge dal suo Paese, a causa di guerre e persecuzioni, porti con sé un valore aggiunto per le società, le comunità e l’economia dei Paesi di asilo”, ha ricordato Chiara Cardoletti, dell’Unhcr. “Questa quarta edizione del programma PartecipAzione ha consolidato i risultati positivi ottenuti nelle passate edizioni”, ha dichiarato Cesare Fermi, di Intersos: “Nonostante la pandemia e la crisi economica provocata da quest’ultima, il programma è riuscito anche quest’anno ad espandersi in nuove realtà italiane, con una particolare attenzione verso i centri urbani di medie e piccole dimensioni, con un focus particolare sull’integrazione socio-economica nella nostra società”. All’evento finale saranno presenti rappresentanti delle sette associazioni vincitrici dell’edizione 2021 di PartecipAzione.