Papa Francesco: a Bartolomeo I, “incrementare il lavoro comune dove è necessario”

“È stata fonte di gioia per me che durante la vostra recente visita a Roma siamo stati capaci non solo di condividere le preoccupazioni riguardo al presente e al futuro del nostro mondo, ma anche di esprimere il nostro impegno comune nell’affrontare sfide di significato cruciale per l’intera famiglia umana, inclusa la cura del creato, l’educazione delle future generazioni, il dialogo tra le differenti tradizioni religiose e il desiderio di pace”. Lo scrive il Papa, nel messaggio inviato al patriarca ecumenico, Bartolomeo I, in occasione della festa di Sant’Andrea. “Uniti in questa fede, cerchiamo con determinazione di rendere visibile la nostra comunione”, l’invito di Francesco: “Pur riconoscendo che rimangono questioni teologiche ed ecclesiologiche al cuore del nostro dialogo teologico – scrive il Papa – la mia speranza è che cattolici ed ortodossi possano incrementare il lavoro comune in quelle aree in cui non è solo possibile, ma perfino necessario farlo. Lungo il cammino verso la piena comunione tra le nostre due Chiese, siamo sostenuti dall’intercessione dei santi fratelli Pietro e Andrea, nostri santi patroni. La piena unità a cui aneliamo è, naturalmente, un dono di Dio, attraverso la grazia dello Spirito Santo. Possa nostro Signore aiutarci ad essere pronti ad abbracciare questo dono attraverso la preghiera, la conversione interiore e la disponibilità a cercare e offrire perdono”.

Nel quadro del tradizionale scambio di delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea, il card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, ha guidato la delegazione della Santa Sede per la festa del Patriarcato Ecumenico. Il card. Koch – si legge in un comunicato – è stato accompagnato dal vescovo Brian Farrell, segretario del Dicastero, e da mons. Andrea Palmieri, sottosegretario. Ad Istanbul, si è unito alla delegazione mons. Walter Erbi, incaricato d’affari della nunziatura apostolica in Turchia. La delegazione della Santa Sede ha preso parte alla solenne Divina Liturgia presieduta dal patriarca ecumenico Bartolomeo nella chiesa patriarcale di San Giorgio al Fanar. Il card. Koch ha consegnato al patriarca ecumenico un messaggio autografo del Santo Padre, di cui ha dato pubblica lettura alla conclusione della Divina Liturgia.