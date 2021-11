Diocesi: Piazza Armerina, inaugurato l’anno accademico della Scuola di formazione teologica

È stato inaugurato nei giorni scorsi l’anno accademico 2021/2022 della Scuola di formazione teologica della diocesi di Piazza Armerina. Come ricorda una nota diffusa oggi, il progetto di formazione, che propone studi per approfondire i temi fondamentali della fede, è giunto al suo quarto anno ed il programma dei corsi offre una riflessione sull’uomo.

“Ai docenti, ai catechisti e agli studenti viene offerto un percorso di studi che si auspica possa favorire una visione globale del progetto divino che ha preso inizio con l’atto della Creazione e si realizza nel corso del tempo, fino al compimento nel Cristo, l’uomo nuovo”, ha affermato il vescovo diocesano, mons. Rosario Gisana. “Così – ha proseguito – vogliamo educare alla bellezza del pensare cristiano, dove ragione e fede – aggiunge – si intrecciano e si arricchiscono a vicenda in una costante e comune tensione al Vero”.

Il ciclo di studi, che si articolerà fino a maggio prossimo, comprende lezioni – tra le altre – di Sacra scrittura, Patrologia, Liturgia e per l’area dogmatica di Catechetica, Ecclesiologia e Storia.