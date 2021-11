Commissione Ue: bando da 272 milioni di euro per finanziare l’Erasmus+ delle università europee

La Commissione europea lancia un nuovo bando da 272 milioni di euro per finanziare l’Erasmus+ delle università europee. Il bando terminerà il 22 marzo 2022. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. “Attraverso modelli innovativi e diversificati di cooperazione integrata a lungo termine, le università europee promuovono i valori comuni europei e una forte identità europea, e sostengono gli istituti di istruzione superiore a raggiungere un sostanziale salto di qualità, prestazioni, attrattiva e competitività internazionale”, ha dichiarato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue. Sulla base del successo dei bandi pilota lanciati nel 2019 e nel 2020, sostenuti attraverso Horizon 2020 per la loro dimensione di ricerca, “il bando 2022 intende facilitare ulteriori collaborazioni tra gli istituti di istruzione superiore già coinvolti in partenariati di alto livello”, scrive la Commissione. “Università europee più forti sono anche la chiave per sviluppare una forte identità europea, per promuovere lo sviluppo regionale e per rendere l’Europa più competitiva e attraente sulla scena globale”, ha detto la commissaria Ue per la Ricerca e l’istruzione, Mariya Gabriel.