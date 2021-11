Migrazioni: Roma, oggi l’incontro bilaterale tra le Commissioni episcopali di Cei e Conferenza dei vescovi svizzeri

Si svolgerà questa mattina a Roma, presso la sede della Fondazione Migrantes, l’incontro bilaterale tra le Commissioni episcopali per le migrazioni delle Conferenze episcopali di Svizzera e Italia. Saranno presenti mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei e della Fondazione Migrantes; mons. Jean-Marie Lovey, vescovo di Sion, presidente della Commissione delle migrazioni della Conferenza dei vescovi svizzeri; don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes; Karl-Anton Wohlwend, direttore nazionale di Migratio; don Egidio Todeschini, coordinatore nazionale delle Mcli in Svizzera per il quinquennio 2022-2026, e don Carlo De Stasio, attuale coordinatore nazionale delle Mcli in Svizzera, in carica fino a dicembre 2021. Dopo i saluti iniziali del presidente della Commissione Cei per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, seguirà l’ordine del giorno su una serie di tematiche: “La mobilità italiana in Svizzera: attualità, numeri e caratteristiche”; “Le Mcli: configurazione geografica e canonica, dimensione ecclesiale, ambiti socio/pastorali e liturgico/sacramentali”; “Aspetti problematici e criticità nelle Mcli”; “Riflessioni e proposte per il prossimo futuro”.