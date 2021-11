Papa Francesco: intenzione di preghiera per dicembre, “preghiamo per i catechisti”

“I catechisti hanno una missione insostituibile nella trasmissione e nell’approfondimento della fede”. Comincia così il video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese

di dicembre, diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa. “Il ministero laicale del catechista è una vocazione, è una missione”, prosegue Francesco, secondo il quale “essere catechisti significa che una persona ‘è catechista’, non che ‘lavora come catechista’. È tutto un modo di essere, e servono buoni catechisti che siano allo stesso tempo accompagnatori e pedagoghi”. “C’è bisogno di persone creative che annuncino il Vangelo, ma che lo annuncino non dico in sordina, ma nemmeno strombazzandolo: lo annuncino piuttosto con la loro vita, con mitezza, con un linguaggio nuovo e aprendo strade nuove”, la proposta del Papa. “In tante diocesi, in tanti continenti – fa notare Francesco nel video – l’evangelizzazione è fondamentalmente nelle mani di un catechista”. “Rendiamo grazie ai catechisti, alle catechiste, per l’entusiasmo interiore con cui vivono questa missione al servizio della Chiesa”, l’omaggio finale: “Preghiamo insieme per i catechisti, chiamati ad annunciare la Parola di Dio, affinché ne siano testimoni con coraggio e creatività, con la forza dello Spirito Santo, con gioia e con molta pace”.