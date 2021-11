Cambiamenti climatici: Draghi, “lotta è la sfida più importante dei nostri tempi”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“La lotta al cambiamento climatico è – insieme al contrasto alla pandemia – la sfida più importante dei nostri tempi. Lo è per chi governa, lo è per chi lavora e lo è per chi fa impresa”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, nel suo intervento alla presentazione del “Manifesto su Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile”.

“La transizione ecologica richiederà trasformazioni radicali – nelle tecnologie, nei processi produttivi, nelle abitudini di consumo”, ha ribadito il premier, convinto che “per avere successo dovrà essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale ed economico”. “Il settore pubblico – ha ammonto Draghi – dovrà farsi carico di aiutare in particolare i cittadini più deboli ma anche di guidare nei suoi aspetti fondamentali questa transizione. Deve anche assicurarsi che i tempi della transizione siano rapidi, ma compatibili con la capacità di conversione delle aziende”.

Rilevando che “un buon sistema di relazioni industriali è fondamentale per promuovere una crescita davvero equa e sostenibile”, il premier ha sottolineato che “c’è bisogno di cooperazione costante tra industria, istituzioni, sindacati. Questo confronto deve allargarsi al mondo della scuola, dell’università e della formazione. Per aiutare i lavoratori di oggi e i lavoratori di domani”.