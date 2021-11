Giubileo 2025: il sindaco di Roma Gualtieri ha incontrato mons. Fisichella

(foto Comune di Roma)

Si è svolto oggi in Campidoglio, il primo incontro tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, per confrontarsi sulla realizzazione degli interventi in vista del Giubileo del 2025. Dopo il colloquio iniziale tra i due, hanno preso parte alla riunione anche l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Nella nota diffusa dal comune di Roma, si evidenzia come Gualtieri ha sottolineato l’importanza di un evento che ospiterà decine di milioni di persone e che rappresenta per la Capitale una straordinaria opportunità come una grande responsabilità. Mentre mons. Fisichella ha spiegato le necessità della Santa Sede per poter gestire al meglio l’afflusso dei pellegrini ed ha espresso l’auspicio che l’evento possa contribuire a rendere Roma ancora più bella ed accogliente.