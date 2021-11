Diocesi: mons. Maniago (arcivescovo eletto Catanzaro-Squillace), “camminare insieme in un tempo di grandi prove e opportunità”

“Sono grato a Papa Francesco per la fiducia che ripone nella mia persona e assicuro a lui come a voi tutti la mia disponibilità a spendermi con tutto il cuore per camminare insieme sulla via che il Signore apre davanti a noi in questo tempo di grandi prove, ma anche di grandi opportunità”. Lo ha scritto mons. Claudio Maniago, arcivescovo eletto di Catanzaro-Squillace, nel primo messaggio rivolto alla diocesi calabrese dopo l’annuncio ufficiale della nomina, avvenuto ieri. “Il Santo Padre – ha evidenziato il presule – mi chiama a servire il popolo di Dio in questa terra calabrese così ricca di fede, di tradizione, di carità, testimoniata da numerosi santi e sante, beati e beate che arricchiscono la sua storia, anche recente”. Mons. Maniago ha scritto di voler “camminare insieme a voi presbiteri e diaconi, condividendo la passione di un ministero che vogliamo vivere come autentico servizio al popolo di Dio affidato alle nostre cure pastorali” e “insieme a voi, persone sofferenti nel corpo, ma anche nello spirito, assicurandovi fin d’ora un posto particolare nelle mie preghiere”. Considerando “le ricchezze storiche, culturali e naturali di questa nostra terra calabrese”, mons. Maniago ne ha evidenziato “anche la complessità di tante problematiche che la attraversano creando situazioni di povertà, di ingiustizia e di sofferenza”. Salutando gli altri vescovi calabresi, ha assicurato “uno spirito di autentica collegialità”, nonché “il servizio al Vangelo per l’edificazione del regno di Dio in questa meravigliosa regione”.