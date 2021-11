Diocesi: Acireale, un ebook e un video su “25 passi verso il Natale”

Gli “Artisti per Dio” #concreandopergesú, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni sociali della diocesi di Acireale guidato da don Arturo Grasso, propongono dal 1° al 25 dicembre, “25 Passi verso il Natale”, un ebook gratuito collegato ad un breve video.

Ogni giorno sarà possibile meditare su un personaggio o ambientazione del presepe per mezzo di un’opera d’arte sui canali social della diocesi di Acireale (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram e Tik Tok). Si potrà vedere, perciò, il videomessaggio dell’artista che presenterà la sua opera.

Gli “Artisti per Dio” #concreandopergesú sono un gruppo di 35 giovani provenienti da tutte le regioni d’Italia. Uniscono l’arte alla fede in Dio e utilizzano i loro carismi artistici per manifestare la bellezza del Signore. “L’arte è un mezzo efficace per testimoniare Cristo e il Vangelo; è una vocazione essere un Artista per Dio”. Tra gli artisti vi sono pittori, grafici, fotografi, poeti, scrittori, danzatori, attori e cantanti. Utilizzano i canali social per parlare di Dio.

È possibile trovarli su Instagram cercando l’hashtag #concreandopergesú, dove a staffetta, ogni giorno, pubblicheranno anche sui loro profili le opere d’arte e i video facenti parte di questo progetto natalizio.