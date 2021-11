Musica: il Gen Verde lancia il brano di Natale “Dio con Noi, Emmanuel”

È on line dal 26 novembre il brano “Dio con Noi, Emmanuel” firmato dal Gen Verde, il gruppo artistico tutto femminile del Movimento dei Focolari. La canzone, che è un omaggio alla natività di Gesù, è la versione italiana della canzone lanciata dal gruppo lo scorso anno dal titolo “Child of Light”. “Vogliamo comunicare la gioia, la pace e la bellezza della nascita che festeggiamo a Natale. Vogliamo celebrare questo Dio Bambino e fargli trovare casa nei nostri cuori perché si è fatto migrante, povero per stare con noi e per amarci fino a dare la vita”, spiega la musicista Colomba Bai, membro del Gen Verde. È possibile ascoltare la canzone sulle varie piattaforme musicali digitali oppure su YouTube, dove il video conta già più di 26mila visualizzazioni. Inoltre sul sito www.genverde.it si può scaricare lo spartito. La nuova melodia firmata dal gruppo di artiste giunge dopo il video di un altro brano, intitolato “Chiamati per nome”, che ha raggiunto le 400mila visualizzazioni su YouTube. “Abbiamo lavorato intensamente sollecitate dalle richieste che giungevano da diverse parti d’Italia e siamo davvero felici di poter offrire questo nuovo testo. Si tratta per noi di stare accanto a tante persone mediante la musica, certe che ogni parola può giungere direttamente al cuore e questo è il più grande regalo che possiamo fare a tutti per Natale”, spiega Alessandra Pasquali, attrice e membro del gruppo.