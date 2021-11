Diocesi: Ischia, domani presentazione del Rapporto Caritas e inaugurazione dell’Osservatorio sulle povertà e le risorse

Domani, 1° dicembre, alle ore 16.30, presso la sala conferenze della curia vescovile di Ischia, si terrà la presentazione del Rapporto Caritas 2021 su povertà ed esclusione che ha come titolo: “Oltre l’ostacolo: perché nessuno resti indietro”.

Interverranno: don Gioacchino Castaldi, direttore della Caritas diocesana, mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Ischia, Walter Nanni di Caritas Italiana, Alessandro Sovera di Caritas Rovigo e Ciro Grassini della Caritas regionale Campania.

Il report di Caritas italiana di quest’anno contiene un monitoraggio della povertà generata dalla pandemia nelle zone turistiche. Sono state prese come riferimento 4 località: Ischia, Riva Del Garda, Venezia ed Assisi.

“Solo ad Assisi città e frazioni, tra giovani laici e religiosi, la Chiesa locale ha messo a disposizione da giugno 2020 a inizio 2021 circa 7.200 ore di volontariato per servizi assistenziali, empori e attività di distribuzione. Ad Ischia nel 2019 la Caritas isolana seguiva 500 famiglie, mentre nella fase apicale della pandemia si sono toccate le circa 2.500 famiglie – ricorda una nota della diocesi -. Come in molte altre zone anche ad Ischia la Caritas si è trovata costretta ad allargare il suo campo d’azione, con un incremento enorme degli assistiti, passando da un’utenza prevalentemente straniera e in condizioni di grave marginalità a fette più ampie di popolazione, registrando da un lato un inasprimento delle difficoltà per i più deboli e l’emersione di nuovi bisogni dall’altro, che hanno richiesto l’introduzione di nuovi strumenti per essere intercettati, come forme di ascolto telefonico e digitale, e la gestione della distribuzione dei voucher spesa attraverso le parrocchie”. A Riva del Garda “la crisi del turismo ha prodotto una fuga della manodopera, in gran parte straniera” e “viene confermato un trend di crescita delle persone incontrate e aiutate da Caritas, con 302 nuclei familiari seguiti e un migliaio di persone coinvolte nel 2020, su una comunità di riferimento di circa 20.000 abitanti”. A Venezia “lo scoppio dell’emergenza ha prodotto un crollo dei flussi turistici con in un calo di entrate di 2miliardi di euro”.

A conclusione del convegno di domani sarà inaugurato l’Osservatorio sulle povertà e le risorse nell’Isola d’Ischia.