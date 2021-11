Papa a Cipro e in Grecia: “prese tutte le misure possibili per l’emergenza sanitaria”

”Le autorità locali hanno preso tutte le misure possibili, che sono simili a quelle in Italia”. Ad assicurarlo è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che durante il briefing odierno sul viaggio apostolico del Papa a Cipro e Grecia, in programma dal 2 al 6 dicembre, ha riassunto in tre parole le condizioni di sicurezza in cui viaggeranno il Santo Padre e i giornalisti: “Prudenza, misure sanitarie e green pass”. “La situazione a Cipro è più stabile, mentre in Grecia è in lieve risalita come in Italia”, ha precisato il portavoce vaticano a proposito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. “In alcune situazioni in cui non sarà possibile controllare il green pass, come ad esempio nell’incontro con i giovani – ha reso noto Bruni – verranno eseguiti tamponi rapidi per permettere l’accesso alle persone”. Il giorno del passaggio tra Cipro e la Grecia sarà il 4 dicembre, quando venti minuti dopo la cerimonia di congedo presso l’aeroporto di Larnaca, in programma alle 9.10, il Papa partirà in aereo per Atene, dove arriverà alle 11.10 per l’accoglienza ufficiale in aeroporto. Alle 12 la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo presidenziale ad Atene, cui seguirà un quarto d’ora dopo la visita di cortesia al presidente della Repubblica, nello studio privato del Palazzo presidenziale; mezz’ora dopo l’incontro con il Primo Ministro. Alle 12.45, sempre nel Palazzo presidenziale, l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, con il primo discorso del Santo Padre in Grecia. Alle 16 la visita di cortesia a Sua Beatitudine Ieronymos II, arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, presso l’arcivescovado ortodosso di Grecia ad Atene, al termine del quale i due protagonisti, mezz’ora dopo, si incontreranno nella “Sala del Trono” con i rispettivi seguiti nella “Sala del Trono”, dove il Papa terrà un discorso. Alle 17.15 presso la cattedrale cattolica di San Dionigi l’Aeropagita l’incontro con i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi e catechisti, cui Francesco rivolgerà un discorso. Alle 18.45 l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura apostolica.