Eurostat: permesso di soggiorno a 211mila under15 nel 2020. Il maggior numero dal Marocco. Germania primo Paese per accoglienza

Sono stati 211.000 gli under15 extracomunitari che hanno ottenuto un permesso di soggiorno nell’Ue per motivi di famiglia (ricongiungimento soprattutto) nel 2020. Ad averlo richiesto per poter raggiungere la famiglia è il 68% dei minori. Altri 96.000 minori lo hanno ottenuto per motivi diversi, tra cui ragioni di protezione internazionale, e circa 4.000 per motivi di istruzione. Ad aver accordato il maggior numero di permessi a minori è stata la Germania (44.400, pari al 21%), seguita da Spagna (43.400, 21%), Italia (31.500, 15%) e Svezia (20.800, 10%). Quanto alle provenienze di questi ragazzi e ragazze, il 32% dei bambini era cittadino di un Paese asiatico, il 27% era cittadino di un Paese africano, il 24% europeo extra Ue, il 10% era Centro e Sud America e il 2% erano nordamericani. È però il Marocco il principale Paese di provenienza, con il 13% del totale dei primi permessi di soggiorno rilasciati ai minori di 15 anni per motivi familiari. Al secondo posto è la Siria (6%) e quindi l’India (5%).