Coronavirus Covid-19: Paesi nordici, incontro famiglie cattoliche rimandato. On line risorse per sostenere la vita di fede

Non è stato possibile, in ragione della pandemia, lo svolgimento dell’incontro delle famiglie cattoliche dei Paesi nordici che si sarebbero dovute incontrare il 21-24 maggio scorsi in Norvegia. Al posto dell’incontro, l’équipe organizzativa ha deciso di creare un sito on line di risorse per sostenere la vita di fede delle famiglie. “Ora le nostre chiese hanno lentamente iniziato a riaprire per la celebrazione dell’Eucaristia”, scrivono i promotori, “ma sappiamo che per molto tempo ancora dovremo fare affidamento sulle Chiesa domestica – le nostre famiglie – per vivere e trasmettere la nostra fede in Cristo”. Di qui l’idea di far confluire sul sito pastoral.no gli elementi che avrebbero segnato l’incontro internazionale: risorse teologiche, spunti per la preghiera e per la catechesi in famiglia, materiale per i più piccoli e per gli adolescenti che si affacciano all’amore. “È un inizio molto piccolo, fatto in fretta e in condizioni complicate”, spiegano ancora i promotori, che sperano “di poter sviluppare insieme una piattaforma in cui possiamo incontrarci e rafforzarci a vicenda nella nostra fede in Gesù Cristo, sia che viviamo in Islanda, Finlandia, Danimarca, Svezia o Norvegia”.