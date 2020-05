Coronavirus Covid-19: Padova, la diocesi aderisce alla “Lunga notte delle chiese”. Giovedì presentazione su Zoom

La diocesi di Padova aderisce quest’anno, per la seconda volta, alla “Lunga notte delle chiese”, l’iniziativa approdata in Italia nel 2016 grazie all’associazione “BellunoLaNotte”, che si è ispirata alla Lange Nacht der Kirchen che da parecchi anni si svolge in Austria e in Alto Adige, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente. Alla sua quinta edizione la “Lunga notte delle chiese”, alias “La notte bianca delle chiese”, “fa i conti” con l’emergenza Covid e le disposizioni sulla Fase 2, pertanto sarà soprattutto una lunga notte in modalità digitale, anche se per Padova ci sarà un’esperienza possibile in presenza. La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, del tema e filo conduttore e della proposta, si terrà giovedì 28 maggio alle 11:30, sulla piattaforma Zoom. Per accedere alla piattaforma occorre avere entro le 11 di giovedì le credenziali di accesso, scrivendo a ufficiostampa@diocesipadova.it